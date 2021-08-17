Омск, 17 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области умерли 11 человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в областном минздраве.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 1860 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа в регионе выявлено 67 829 носителей коронавируса, выздоровели 49 176 человек.