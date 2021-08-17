Москва, 17 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству усилить число лиц, охраняющих леса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ … принять меры, направленные на увеличение количества лиц, осуществляющих лесную охрану (в том числе патрулирование лесов)», — говорится в поручении.

Крайний срок исполнения поручения — 1 декабря 2021 года.

Также Путин поручил обеспечить увеличение количества сотрудников парашютно-десантной службы федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» для дислоцирования на территории Дальневосточного федерального округа, а также представить при необходимости предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ.