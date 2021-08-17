Чита, 17 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. По итогам января-июня 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, число умерших превысило число родившихся на 1755 человек (в январе — июне 2020 года естественная убыль населения составила — 614 человек).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

По результатам выгрузки сведений через систему межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ в январе-июне 2021 года зарегистрировано 5837 родившихся и 7592 умерших.

Общий коэффициент рождаемости составил 11,2 промилле, общий коэффициент смертности — 14,5 промилле. В январе-июне 2021 года в Забайкальском крае зарегистрировано 2999 браков.

Оформили развод 2586 супружеских пар. В расчете на 1000 жителей края приходилось в среднем 5,7 браков и 5 разводов. Как сообщало ИА, по итогам января-апреля 2021 года число умерших в Забайкалье превысило число родившихся на 1458 человек (в январе-марте 2020 года естественная убыль населения составила 534 человека).

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