Екатеринбург, 17 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Подготовка к строительству в Екатеринбурге второй линии метрополитена продолжается. Об этом заявил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Anthony Ivanoff Метро. в Екатеринбурге

Сейчас идёт подготовка проекта ветки, которая протянется с запада на восток города. Уже позади несколько стадий проектирования.

Впрочем, в ближайшие годы новая линия вряд ли появится. Это связано с финансированием — такой проект очень дорогой.

«Когда будет готов проект, возможно, появится и финансовая модель. Может быть, мы возьмём кредит, но сначала надо понять, сколько это стоит», — сказал глава региона, цитирует его портал Е1.ru.

Также Куйвашев рассказал журналистам о подготовке к созданию кольцевой электрички. Этот проект уже поддержала компания «РЖД». За десять лет предстоит потратить порядка 100 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство метро в Екатеринбурге не ведётся уже более десяти лет. На сегодняшний день в городе действует одна линия метрополитена. Её протяжённость составляет почти 13 километров. Всего на маршруте действует девять станций.