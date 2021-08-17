Якутск, 17 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Жители Якутии, проживающие на территориях, сильно задымлённых из-за лесных пожаров, получат специализированное санаторно-курортное лечение. Такое поручение правительству РФ и органам исполнительной власти республики дал президент РФ Владимир Путин, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Дым в Якутии может привести к росту заболеваемости COVID-19 — мнение

Показания для лечения в санаториях — заболевания сердца, сосудов и органов дыхания.

«Мы знаем, что есть люди, которые стоят на диспансерном учёте в Якутии по дыхательному профилю и по сердечно-сосудистому профилю, которым нужна помощь, поэтому здесь мы готовы всяческое содействие оказать, тем более что мы знаем и нам сообщает, естественно, якутский Роспотребнадзор, что предельная допустимая концентрация в воздухе отдельных вредных веществ превышена. 141 проба атмосферного воздуха была взята за последние сутки, и в 79 пробах зафиксировано превышение. Поэтому мы эту ситуацию с Роспотребнадзором контролируем и по предложениям региона готовы оказывать помощь», — докладывала президенту заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По её словам, есть свободные места в реабилитационных центрах Фонда социального страхования и в отдельных санаториях Министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в одиннадцати районах республики в течение длительного времени висел смог из-за дыма лесных пожаров. Концентрация взвесей и ядовитых веществ в воздухе достигала опасных для жизни отметок. Некоторых жителей задымлённых территорий, страдающих заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания, приходилось госпитализировать.