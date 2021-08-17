Путин поручил обеспечить жителей Якутии лечением в санаториях
Якутск, 17 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Жители Якутии, проживающие на территориях, сильно задымлённых из-за лесных пожаров, получат специализированное санаторно-курортное лечение. Такое поручение правительству РФ и органам исполнительной власти республики дал президент РФ Владимир Путин, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта Кремля.
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Показания для лечения в санаториях — заболевания сердца, сосудов и органов дыхания.
По её словам, есть свободные места в реабилитационных центрах Фонда социального страхования и в отдельных санаториях Министерства здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, в одиннадцати районах республики в течение длительного времени висел смог из-за дыма лесных пожаров. Концентрация взвесей и ядовитых веществ в воздухе достигала опасных для жизни отметок. Некоторых жителей задымлённых территорий, страдающих заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания, приходилось госпитализировать.