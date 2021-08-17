Анапа, Краснодарский край, 17 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Пляжи Анапы после непогоды обещают восстановить в течение двух ближайших суток, сообщили 17 августа в пресс-службе администрации города-курорта.

(сс) Artem Topchiy Анапа

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По данным на утро 17 августа, полностью приведена в порядок береговая линия на Центральном пляже в районе Гребенских ворот — восстановлено тело пляжа, деревянные настилы. За сутки с территории пляжа вывезено свыше 30 кубометров выброшенного штормом мусора.

«Работы проведены силами сотрудников муниципального предприятия «Объединение курортных услуг» и арендаторов пляжей. Восстановление пляжных территорий после стихии продолжается. При благоприятных погодных условиях эти работы планируют завершить в течение двух суток», — сообщили в пресс-службе.

Непогода на Кубани бушевала несколько суток. По данным на вечер 16 августа, в семи районах края действует режим ЧС. Подтоплено 758 частных домовладений, 1 986 придомовых территорий и подвальные помещения 15 многоквартирных домов. В Анапе, Славянском и Темрюкском районах развернуто 32 пункта временного размещения, где находятся 1218 человек, из них 451 ребенок.