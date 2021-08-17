Джакарта, 17 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В ознаменование 76-й годовщины со Дня независимости Республики Индонезии 134 430 заключенных получили помилование, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Правительство Индонезии решило помиловать 134 430 заключенных, из которых 2491 осужденный получил свободу.

Ранее министерство юстиции и прав человека в провинции Западная Ява решило помиловать 12 164 осужденных в 76-ю годовщину Дня независимости Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, заключенным в Индонезии сократят срок отбывания наказания.

Подробнее в материале: Заключенные в Индонезии получили помилование в День независимости