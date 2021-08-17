Уфа, 17 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В 200 школах Башкирии к 2024 году намерены открыть секции борьбы. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с президентом Объединённого мира борьбы Ненадом Лаловичем и почётными гостями Первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров, который пройдет в Уфе.

Вольная борьба в Древней Греции

«Мы много строим: уже завершаем в Уфе строительство центра гимнастики, футбольного манежа, приступаем к возведению центра спортивной борьбы, подготовили проект центра волейбола и планируем Дворец фехтования. Такие спортивные объекты — это дань уважения победам наших атлетов. В этом году мы строим два ледовых стадиона, а к 2024 году в 16 райцентрах откроем бассейны. Эти сооружения очень важны, так как у жителей Башкортостана большой спрос на здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Сообщается, что в Башкирии свыше 3,5 тысячи детей занимаются борьбой в 62 школах. А к 2024 году планируется открыть секции борьбы в 200 школах.

Отмечается, что в Первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров будут выступать семь спортсменов из Башкирии. Всего в соревнованиях примут участие 1094 борцов из 55 стран мира. Открытие чемпионата состоится вечером 17 августа. Соревнования будут проходить каждый день до 23 августа.