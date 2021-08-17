Чита, 17 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. На территории Забайкальского края в январе-июне 2021 года сохранялась миграционная убыль населения. По данным территориального управления государственной статистики, за это время выбыло — 13 630 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 2178 человек (в январе-июне 2020 года миграционная убыль составляла 789 человек).

Миграция

За счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 2118 человек (в январе-июне 2020 года — на 809 человек).

Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 25,3%, Иркутскую область — 11,6%, Краснодарский край — 11,4%, Новосибирскую область — 8,5%, Хабаровский край — 7,8%, Московскую область — 6,7% и другие территории России.

В январе-июне 2021 года за счет международной миграции (обмен населением Забайкальского края со странами СНГ и Балтии) миграционная убыль населения составила 60 человек (в январе-июне 2020 года миграционный прирост населения составлял — 20 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-апрель 2021 года в Забайкалье прибыло 6891 человек, а выбыло 8891 человек.

Читайте также: В Забайкалье сохранилась миграционная убыль населения