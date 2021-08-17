Казань, 17 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Татарии в этом году капитально отремонтируют 97 образовательных учреждений, заявила зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

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В настоящее время продолжается ремонт функциональных зон в 116 общеобразовательных учреждениях. Также в 2021 году по новой программе капитально отремонтируют пищеблоки в 198 школах, добавила спикер.

В республике ведется строительство трех школ и 16 дошкольных учреждений с софинансированием из федерального бюджета и за счет региональных средств возводятся один детский сад и шесть школ.

По словам Ларионовой, все образовательные учреждения строятся по новым стандартам.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в столице Татарии на комплексный капитальный ремонт школ в 2022 году запланирован лимит финансирования в сумме 400 млн рублей, но данных средств хватит лишь на восстановление одной школы.

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