Обнинск, Калужская область, 17 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Калужской области по решению суда мужчина, который присвоил себе квартиру родственницы, был обязан вернуть ей 1,5 млн рублей, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФССП России

Фото пресс-службы УФССП России по Калужской области Автомобиль должника отправился из Обнинска в Мексику

В 2020 году в Обнинском городском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя незаконно присвоенных денежных средств, которые мужчина был обязан выплатить в пользу своей племянницы, которую обманул. Женщина является гражданкой США и сейчас проживает в Мексике. Она попросила родного дядю продать принадлежащую ей квартиру в Обнинске и выписала на него доверенность. Однако мужчина не собирался исполнять просьбу дочери брата, а попросту переоформил квартиру на своего сына. Женщина в итоге подала на дядю в суд и выиграла его. Вынесенное судебное решение и возбуждение исполнительного производства судебными приставами не повлияли на должника, который не признал свою вину и отказывался выплачивать чужие деньги. В рамках принудительного исполнения в отношении гражданина применили всем предусмотренные законодательством ограничительные и запретительные меры, взыскание задолженности было обращено на пенсию и заработную плату мужчины. Кроме того, под арест попал его внедорожник Lexus GX 470.

Транспортное средство было оценено специалистом и выставлено на аукцион, но покупателя не нашлось. В соответствии с законом после этого внедорожник предложили пострадавшей женщине в счёт долга, и она согласилась его забрать. За счёт передачи имущества задолженность гражданина была уменьшена на 910 тысяч рублей. На данный момент мужчина должен выплатить родной племяннице ещё 390 тысяч рублей. Добровольно долг он оплачивать по-прежнему не желает, поэтому судебные приставы производят ежемесячные взыскания в счёт задолженности из его пенсии и зарплаты. Выплаты будут продолжаться до полного погашения долга.