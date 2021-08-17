Тюмень, 17 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Тюменской области оказание плановой медицинской помощи не зависит от наличия или отсутствия у пациента прививки от коронавируса. Поликлиники работают в обычном режиме, заявил 17 августа на прямой линии глава региона Александр Моор.

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«Учитывая большую нагрузку на наши медицинские учреждения, мы рекомендовали на оперативном штабе им организовать работу таки образом, чтобы в первую очередь была оказана помощь тем, кто заболел COVID-19. Было принято решение о переносе плановой помощи. Это предполагает следующую логику. Руководитель медучреждения, учитывая график работы своих специалистов и нагрузку, принимает с врачом решение о переносе оказания плановой помощи, если это не угрожает жизни и состоянию пациента. Никаких других ситуаций, связанных с приостановлением плановой помощи быть не может и не должно», — пояснил глава региона.

Медицинские учреждения обязаны принимать пациентов вне зависимости, вакцинированы они или нет, подчеркнул губернатор Тюменской области.