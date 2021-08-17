Петриня, Хорватия, 17 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Хорватии в ночи на 17 августа произошло очередное землетрясение силой в 4,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в области Бания, а колебания ощущались практически на всей территории Хорватии, сообщила Сейсмическая служба Хорватии.

Zeml.info Землетрясение

Данных о материальном ущербе нет, передают хорватские СМИ.

Напомним, что в конце декабря 2020 года в Хорватии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,4. Очаг находился на глубине 10 км, в 46 км к югу от столицы — Загреба, жители которого также почувствовали последствия землетрясения. В результате семь человек погибли — самой младшей была 12-летняя девочка. Десятки людей пострадали и были доставлены в больницы. Следующее сильное землетрясение в Хорватии произошло в марте.