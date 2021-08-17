Пхеньян, 17 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас направил поздравительную телеграмму председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения Кореи. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МИД КНДР.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, палестинский лидер направил Ким Чен Ыну «сердечные и самые горячие» поздравления, пожелав правительству и народу Северной Кореи ещё большего прогресса и процветания.

В телеграмме Махмуд Аббас выразил намерение укрепить двусторонние отношения, основанные на дружбе и солидарности, а также пожелал главе КНДР крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.

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