Оренбург, 17 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Оренбурге началась оценка имущества, пострадавшего во время серьезного пожара в переулке Почтовый. По ее результатам погорельцам выплатят деньга на приобретение нового жилья, сообщает телеграм-канал «Пул№ 56» итоги встречи губернатора Дениса Паслера и вице-мэра Сергея Салмина с погорельцами.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в переулке Почтовый

«Мы начали работу по оценке стоимости пострадавшего имущества совместно с администрацией города. Из областного бюджета будут выделены средства, чтобы каждый из жителей получил компенсацию и мог использовать деньги для покупки жилья. Я поставил задачу, чтобы оценку провели максимально оперативно и проинформировали людей о результатах», — сказал глава региона.

Экспертизу проведут специалисты Торгово-промышленной палаты области. Пострадавшим от пожара оренбуржцам помогают восстановить документы. Каждому погорельцу выплатят по 10 тыс. рублей. Нуждаются в материальной помощи для приобретения одежды, обуви, бытовой техники13 человек. Семи семьям помощь уже оказана.

Людям, чьи дома огонь повредил частично, обещают помощь с восстановлением зданий. По официальным данным, из 93 человек 43 на момент пожара проживали по другим адресам.

Сейчас людям предложено временного жилье в кризисном центре и маневренном фонде. Оренбуржцы, привыкшие жить в центре города, опасаются, что сначала временно, а потом и постоянно им придется жить на окраине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа в переулке Почтовый произошел крупный пожар. Пострадало девять объектов — трехэтажное административное здание, шесть жилых и два нежилых дома, а также хозяйственные постройки. Горожане считают, что имел место поджог. По факту уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.