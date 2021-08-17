Черкесск, 17 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал привлечь астрономов из Карачаево-Черкесии к созданию лунной научной базы. Об этом он заявил 16 августа в ходе посещения астрофизической обсерватории РАН, расположенной в республике.

Tyavin Paul Большой телескоп Альт-азимутальный (телескоп БТА) с зеркалом диаметром 6 метров в Специальной астрофизической обсерватории РАН

Научно-исследовательский астрономический центр (АНЦ), созданный на базе одной из крупнейших обсерваторий мира, впечатлили главу Роскосмоса. Он отметил, что его специалисты являются энтузиастами космоса и достойны стать участниками проекта по освоению Луны.

«Учёные и специалисты, работающие в АНЦ, обладают не только железной деловой хваткой, но и неиссякаемым оптимизмом и жизнелюбием. Обязательно привлечем их к созданию лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции», — цитирует Рогозина пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Напомним, уникальная специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук была построена в 1975 году на горе Пастухова в Карачаево-Черкесии. В течение более 20 лет она была крупнейшей в Европе. До сих пор обсерватория является крупнейшей базой для проведения исследований российских и зарубежных ученых.

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