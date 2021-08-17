Берлин, 17 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Сети появилось первое рендерное изображение модернизированной модели BMW X5 М. Рендер размещён на сайте Motor.es.

Motor.es BMW X5 М

Обновлённая X5 M получила доработанные бамперы и новую адаптивную светодиодную переднюю оптику. Некоторые детали кузова автомобиля, судя по рендеру, могут быть выполнены из углеволокна. Это придаст автомобилю не только современный вид, но и снизит его вес, а также улучшит динамические показатели новинки.

Кроме того, элементы из углеволокна могут быть использованы в салоне машины. Сиденья X5 М получат контрастную кожаную отделку с вышитыми эмблемами марки.

В движение автомобиль будет приводить 4,4-литровый битурбированный V8 производительностью 625 л. с. (750 Нм).

Премьера модели состоится в 2022 году.

Ранее автопроизводитель BMW представил модернизированный электрокроссовер iX3 с пакетом M Sport. Максимальная производительность модели составляет 282 л. с. Питается электромотор от аккумулятора ёмкостью 80 кВт/ч.

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