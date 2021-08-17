Ульяновск, 17 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области под благоустройство участков по Западному шоссе вырубят часть лесных насаждений. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Вырубка деревьев

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Городские дороги». Победитель электронного аукциона должен будет выполнить работы по валке деревьев для благоустройства земельных участков по Западному шоссе в городе Димитровграде Ульяновской области. Согласно документу, будут вырублены осины, берёзы, липы, клёны.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 869 913 рублей 6 копеек. Данные средства выделены из городского бюджета Димитровграда.

Аукцион назначен на 25 августа. При подписании данного контракта работы должны быть завершены к 15 октября 2021 года.