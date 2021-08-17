Барнаул, 17 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Алтайском крае «президентскую» единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года получили свыше 241 тысячи семей, в которых воспитывают 330 тысяч детей. В этом 17 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Важно, что выплата носит заявительный характер, заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей принимают до 1 ноября. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России, никаких дополнительных документов при подаче заявления не нужно.

При необходимости специалисты пенсионного ведомства самостоятельно запросят необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия», — пояснила заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Как сообщало ИА REGNUM, перечислять родителям школьников единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей к началу учебного года начали со 2 августа 2021 года, согласно решению резидента РФ Владимира Путина. Всего правительство России на единовременные выплаты для школьников направит свыше 200 млрд рублей.

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