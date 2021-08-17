Ялта, Крым, 17 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Правоохранители задержали подозреваемого в организации на территории Ялты ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившегося в федеральном розыске, сообщили 17 августа в пресс-службе СУ СКР по региону. Мужчина пытался пересечь государственную границу РФ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Как напомнили в СК, решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения, в том числе «Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Ялта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были запрещены и ликвидированы. Однако, по данным СК, группа граждан с июля 2017 по март 2021 года на территории Ялты продолжали вести деятельность ячейки — в частности, проводились пропагандистские собрания, распределялись деньги на нужды общины и поддержания деятельности экстремистского сообщества. Большинство участников группы ранее были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Подозреваемый в организации деятельности ячейки успел скрыться, и был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение было установлено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, МВД по Республике Крым, пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, ОМВД России по Белгородскому району. Он был задержан на пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации.

В настоящее время он этапирован в Крым, ему вменяется организация деятельности экстремисткой организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ). Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Всего в настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят пять человек.