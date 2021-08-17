Горно-Алтайск, 17 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Республике Алтай за первое полугодие 2021 года посетили почти 1,1 млн туристов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это на 43% больше показателей 2020 года, когда действовали жёсткие ковидные ограничения, и на 40% — 2019 года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

По мнению чиновников, росту турпотока в республику способствует, прежде всего, транспортная доступность.

«В пик летнего сезона маршрутная сеть аэропорта Горно-Алтайска расширяется до девяти направлений — Москва, Новокузнецк, Белокуриха, Томск, Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург», — отметили в правительстве.

Кроме того, в республике действуют внутренние маршруты из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу. Если за весь 2020 год пассажиропоток Горно-Алтайского аэропорта составил 148 тыс. пассажиров, то с начала 2021 года показатели уже превысили 100 тыс. пассажиров.

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