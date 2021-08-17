Душанбе, 17 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Таджикистане 17 августа начались совместные военные учения с подразделениями ВС Китая. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

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Манёвры пройдут на базе учебного центра, который находится в Рамитском ущелье. Учения продлятся до 20 августа. Их участники будут отрабатывать методы борьбы с террористам в условиях горной местности.

По данным пресс-службы, условия учений 16 августа обсудили глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода и глава министерства общественной безопасности Китая Лю Юнфэнь.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года размер инвестиций Китая в экономику Таджикистана достиг $428,4 млн. Это составило 35,5% от общего объёма инвестиций в страну.