Тольятти, Самарская область, 17 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Более полутора миллионов тонн аммиака произвело публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») в первом полугодии текущего года. Соответствующий отчет о производственных и финансовых итогах работы в первом полугодии 2021 г. опубликовала пресс-служба ПАО 16 августа.

Toaz.ru ПАО «Тольяттиазот»

Согласно отчету, производство ключевого продукта — аммиака — с января по июнь текущего года на одном из ведущих производителей аммиака и карбамида в России и одном из градообразующих предприятий Тольятти составило 1,503 млн тонн, что на 0,8% ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (1,515 млн тонн). Выпуск карбамида ПАО «ТОАЗ» в первом полугодии 2021 г. составил 0,498 млн тонн, что на 1% выше показателя аналогичного периода 2020 г. (0,493 млн тонн). Как отметили в ПАО, сохранение объемов производства связано со стабильной безостановочной работой агрегатов, что является следствием проводимой с 2012 г. стратегической программой модернизации производственных мощностей. Объем продаж аммиака в 1 полугодии 2021 г. составил 1,248 млн тонн, что на 0,3% выше показателя аналогичного периода 2020 г. (1,244 млн тонн). Объем продаж карбамида в отчетном периоде составил 0,476 млн тонн, что на 5% ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (0,503 млн тонн).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТОАЗ» за 6 месяцев 2021 г. выручка составила 45,5 млрд руб., что выше аналогичного показателя 1 полугодия 2020 г. (26,8 млрд руб.) на 70%. Основной фактор роста выручки, как подчеркнули на предприятии, — существенный рост мировых цен на аммиак и карбамид вследствие восстановления мирового уровня потребления и спроса при одновременно низких объёмах предложения аммиака и карбамида на мировом рынке.

Себестоимость в отчетном периоде выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее на 1,5 млрд руб. (или на 13%), главным образом, за счет роста цен на основное сырье и увеличения затрат на ремонты.

Согласно данным отчета о финансовых результатах в 1 полугодии 2021 г. чистая прибыль ПАО «ТОАЗ» составила 15,6 млрд руб., что на 14,9 млрд рублей выше аналогичного показателя за 1 полугодие 2020 г. (0,7 млрд руб.) Основной фактор роста чистой прибыли — существенный рост выручки за 1 полугодие 2021 года.

С января по июнь 2021 г. ПАО «ТОАЗ» перечислило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 5,87 млрд руб. налогов и страховых взносов, что на 27% выше показателя аналогичного периода 2020 г. (4,6 млрд руб.) Из этих средств 79% (4,65 млрд руб.) были направлены в региональный и местный бюджеты, что очередной раз подтверждает роль Тольяттиазота в качестве одного из ключевых налогоплательщиков Самарской области и градообразующих предприятий Тольятти.

«Восстановление рынков и растущий спрос на продукцию «Тольяттиазота» после пандемии коронавируса сыграли нам на руку, — заявил временно исполняющий обязанности генерального директора АО корпорация «Тольяттиазот» Сергей Шишов, — Но, конечно, ТОАЗ не показал бы такие действительно выдающиеся результаты, если бы все предыдущие годы не вкладывал значительные средства в обновление производственных мощностей, в повышение производительности, стабильности и безопасности оборудования. Отмечу и меры, принятые в прошлом году для сохранения работоспособности предприятия в условиях распространения новой инфекции, а также то, с какой ответственностью работники ТОАЗа подошли к их соблюдению. Все эти слагаемые обеспечили успех Тольяттиазота в первом полугодии. Надеюсь, что нам удастся и далее поддерживать такой темп, обеспечивая развитие производства и способствуя благополучию Самарской области и всей России».