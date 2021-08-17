Виго, Испания, 17 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может перейти в испанскую «Сельту». Об этом 17 августа сообщает La Voz de Galicia.

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекиэль Понсе

По информации источника, «Сельта» планирует взять 24-летнего аргентинского игрока в аренду до конца сезона 2021/22. При этом в Испании он не будет считаться легионером, поскольку имеет испанский паспорт.

Напомним, Понсе играет за «Спартак» с 2019 года. Ранее он выступал за АЕК, «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз». В прошлом сезоне он провёл за 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три голевые передачи.