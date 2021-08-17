Мехико, 17 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по конкуренции Мексики оштрафовала несколько фармацевтических компаний и частных лиц, которые объединили свои усилия, чтобы установить высокие цены на рынке распространения лекарств. Об этом пишет Prensa Latina.

Лекарства

Согласно отчету антимонопольного органа, такой шаг со стороны пяти компаний и более 20 вовлеченных лиц нанесло фармацевтическому рынку ущерб в 115 миллионов долларов.

Под санкциями оказались компании Casa Marzam, Saba, Fármacos Nacionales, Nadro и Almacén de Drogas, а также 21 человек, который участвовал от их имени.

Кроме того, Ассоциация дистрибьюторов фармацевтической продукции Мексики и одно физическое лицо были оштрафованы за содействие в совершении указанного преступления.