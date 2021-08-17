Москва, 17 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. С начала 2021 года объем кредитов, предоставленных российскими банками малым и средним предприятиям (МСП), достиг 1 трлн рублей, сообщается на сайте Центрального банка России.

AlexanderStein Бизнес

В июне 2021 года портфель кредитов МСП вырос на 404 млрд рублей и на 1 июля составил 6,8 трлн рублей. Темпы роста кредитного портфеля стали максимальными с января и превысили 32%.

Субъектам МСП в июне 2021 года предоставлено 158 тыс. 069 кредитов, что на 10% больше, чем в мае, число получивших кредит МСП, составило 140 тыс. 758, увеличившись за месяц на 8,9%.

Задолженность МСП по кредитам, на 1 июля .2021 года составила 6 трлн 841,6 млрд руб., рост на 404 млрд руб. (+6,3%). Годовой темп прироста задолженности по кредитам вырос и составил 32,2%.

ИА REGNUM ранее сообщало, ситуация практически во всех секторах малого бизнеса в России может ухудшиться в 2021 году.

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