Ижевск, 17 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 августа прививку от коронавируса сделали 322 420 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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Второй компонент препарата получили 248 744 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1690 жителей республики. 4979 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 10 481 человек, за сутки были иммунизированы 1314 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа в регионе провели 1 486 389 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3611 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6145 исследований.

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