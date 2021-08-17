Чебоксары, 17 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Чувашии налоговики вышли в суд сразу с 60 исками о банкротстве, подавляющее большинство ответчиков — чебоксарские компании. Заявления зарегистрированы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги

Согласно картотеке, 16 августа зарегистрировано 60 исков о банкротстве, поданных УФНС по Чувашии. Из них 45 ответчиков — организации из Чебоксар, остальные — из других районов и городов республики.

Наибольший размер задолженности, указанный УФНС, превышает 3,93 млн рублей, минимальный — 358 тыс. рублей.

Данные исковые заявления в настоящее время не приняты в производство. Публикуем список организаций и указанный налоговиками размер задолженности.

ОтветчикМесто нахожденияЗаявленный долг (рублей)
1ООО «Энергоресурс»Чебоксары3 936 721
2ООО «Подрядчик»Чебоксары3 779 842
3ООО «Промтехинвест»Чебоксары3 494 054
4ООО «СтройДорКомплекс»Чебоксары2 511 078
5ООО «Научно-производственное предприятие «Электропривод»Чебоксары2 158 243
6ООО «Марико 21»Чебоксары2 111 302
7ООО «Випстрой»Чебоксары2 093 139
8ООО «Инспро»Чебоксары1 736 606
9ООО «Бизнес-учет»Чебоксары1 594 161
10ООО «Синпос»Чебоксары1 571 462
11ООО «Мистраль»Чебоксары1 467 174
12гаражный кооператив «Звенящие кедры»Чебоксары1 447 762
13ООО «Волгапромснаб»Чебоксары1 292 184
14ООО «Проектстройград»Чебоксары1 292 184
15ООО Торговый дом «РенБизнесАвто»Чебоксары1 175 481
16ООО «Веста»Янтиковский район1 116 514
17ООО «Палантир»Чебоксары1 074 077
18ООО «Фирма «Винг-Стар»Чебоксары1 014 741
19ООО «УК ЖКХ «Канашская»Канаш1 080 946
20ООО «Канцклад»Чебоксары972 807
21ООО «Проектное управление «Каркас-Проект» при ДСК»Чебоксары920 664
22ООО «Экопласт+»Канашский район906 372
23ООО «Альянс»Чебоксары904 952
24Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Перспектива»Ядринский район889 978
25ООО «Зерновая компания» Хлебопродукт»Чебоксары862 784
26ООО «СМУ-ВИОН»Чебоксары840 205
27ООО «Финэкс»Чебоксары823 970
28ООО «Новь»Алатырский район814 032
29ООО «Периметр-М»Чебоксары767 120
30ООО «21 Мандарин»Чебоксары775 839
31ООО «Эко-Молл»Ядрин746 669
32ООО «Бухпроф»Чебоксары730 753
33ООО «Торговая компания «Стоптер-М»Чебоксары691 884
34ООО «Монолит»деревня Хыркасы685 008
35Сельскохозяйственный колхоз имени Куйбышева Чебоксарского районаЧебоксарский район659 329
36ООО «Спецтехника»Чебоксары638 400
37ООО «Сейфглас»Чебоксары620 823
38ООО «Электромонтажсервис»Чебоксары591 553
39ООО «Премиум»Село Большой Сундырь591 249
40ООО Строительная компания «Лидер»Канаш584 028
41ООО «АККОНД+»Село Комсомольское577 600
42ООО «Торговый дом «Эльбрус»Чебоксары573 354
43ООО «СУ-77»Чебоксары556 381
44ООО «Элком»Чебоксары555 354
45ООО «Первый радиочастотный завод»Урмары506 831
46ООО «СМУ 177»Чебоксары503 246
47ООО «Агрохранение»Цивильск494 075
48ООО «Теко-систем»Чебоксары492 014
49ООО «Строительная компания «Благо»Чебоксары490 167
50ООО «Строительная компания «Топаз»Чебоксары470 039
51ООО «Минс Энерго Групп»Чебоксары464 898
52СПКК «Советское-Согласие»Чебоксары453 548
53ООО «Родос»Канаш443 235
54ООО «Статус»Чебоксары423 642
55ООО «Чеботрактсервис»Чебоксары416 708
56ООО «Энергетические фасадные системы»Чебоксары406 852
57ООО «Коралл»Чебоксары403 912
58ООО «Торговый дом «ГОСТ Молоко»Чебоксары392 166
59ООО «Ремонт жилищных коммуникаций города Шумерля»Шумерля374 298
60ООО «ГенезисТайм»Чебоксары358 521