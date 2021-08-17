Чебоксары, 17 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Чувашии налоговики вышли в суд сразу с 60 исками о банкротстве, подавляющее большинство ответчиков — чебоксарские компании. Заявления зарегистрированы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно картотеке, 16 августа зарегистрировано 60 исков о банкротстве, поданных УФНС по Чувашии. Из них 45 ответчиков — организации из Чебоксар, остальные — из других районов и городов республики.

Наибольший размер задолженности, указанный УФНС, превышает 3,93 млн рублей, минимальный — 358 тыс. рублей.

Данные исковые заявления в настоящее время не приняты в производство. Публикуем список организаций и указанный налоговиками размер задолженности.