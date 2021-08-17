Чувашские налоговики за день подали 60 банкротных исков
Чебоксары, 17 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Чувашии налоговики вышли в суд сразу с 60 исками о банкротстве, подавляющее большинство ответчиков — чебоксарские компании. Заявления зарегистрированы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
Согласно картотеке, 16 августа зарегистрировано 60 исков о банкротстве, поданных УФНС по Чувашии. Из них 45 ответчиков — организации из Чебоксар, остальные — из других районов и городов республики.
Наибольший размер задолженности, указанный УФНС, превышает 3,93 млн рублей, минимальный — 358 тыс. рублей.
Данные исковые заявления в настоящее время не приняты в производство. Публикуем список организаций и указанный налоговиками размер задолженности.
|Ответчик
|Место нахождения
|Заявленный долг (рублей)
|1
|ООО «Энергоресурс»
|Чебоксары
|3 936 721
|2
|ООО «Подрядчик»
|Чебоксары
|3 779 842
|3
|ООО «Промтехинвест»
|Чебоксары
|3 494 054
|4
|ООО «СтройДорКомплекс»
|Чебоксары
|2 511 078
|5
|ООО «Научно-производственное предприятие «Электропривод»
|Чебоксары
|2 158 243
|6
|ООО «Марико 21»
|Чебоксары
|2 111 302
|7
|ООО «Випстрой»
|Чебоксары
|2 093 139
|8
|ООО «Инспро»
|Чебоксары
|1 736 606
|9
|ООО «Бизнес-учет»
|Чебоксары
|1 594 161
|10
|ООО «Синпос»
|Чебоксары
|1 571 462
|11
|ООО «Мистраль»
|Чебоксары
|1 467 174
|12
|гаражный кооператив «Звенящие кедры»
|Чебоксары
|1 447 762
|13
|ООО «Волгапромснаб»
|Чебоксары
|1 292 184
|14
|ООО «Проектстройград»
|Чебоксары
|1 292 184
|15
|ООО Торговый дом «РенБизнесАвто»
|Чебоксары
|1 175 481
|16
|ООО «Веста»
|Янтиковский район
|1 116 514
|17
|ООО «Палантир»
|Чебоксары
|1 074 077
|18
|ООО «Фирма «Винг-Стар»
|Чебоксары
|1 014 741
|19
|ООО «УК ЖКХ «Канашская»
|Канаш
|1 080 946
|20
|ООО «Канцклад»
|Чебоксары
|972 807
|21
|ООО «Проектное управление «Каркас-Проект» при ДСК»
|Чебоксары
|920 664
|22
|ООО «Экопласт+»
|Канашский район
|906 372
|23
|ООО «Альянс»
|Чебоксары
|904 952
|24
|Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Перспектива»
|Ядринский район
|889 978
|25
|ООО «Зерновая компания» Хлебопродукт»
|Чебоксары
|862 784
|26
|ООО «СМУ-ВИОН»
|Чебоксары
|840 205
|27
|ООО «Финэкс»
|Чебоксары
|823 970
|28
|ООО «Новь»
|Алатырский район
|814 032
|29
|ООО «Периметр-М»
|Чебоксары
|767 120
|30
|ООО «21 Мандарин»
|Чебоксары
|775 839
|31
|ООО «Эко-Молл»
|Ядрин
|746 669
|32
|ООО «Бухпроф»
|Чебоксары
|730 753
|33
|ООО «Торговая компания «Стоптер-М»
|Чебоксары
|691 884
|34
|ООО «Монолит»
|деревня Хыркасы
|685 008
|35
|Сельскохозяйственный колхоз имени Куйбышева Чебоксарского района
|Чебоксарский район
|659 329
|36
|ООО «Спецтехника»
|Чебоксары
|638 400
|37
|ООО «Сейфглас»
|Чебоксары
|620 823
|38
|ООО «Электромонтажсервис»
|Чебоксары
|591 553
|39
|ООО «Премиум»
|Село Большой Сундырь
|591 249
|40
|ООО Строительная компания «Лидер»
|Канаш
|584 028
|41
|ООО «АККОНД+»
|Село Комсомольское
|577 600
|42
|ООО «Торговый дом «Эльбрус»
|Чебоксары
|573 354
|43
|ООО «СУ-77»
|Чебоксары
|556 381
|44
|ООО «Элком»
|Чебоксары
|555 354
|45
|ООО «Первый радиочастотный завод»
|Урмары
|506 831
|46
|ООО «СМУ 177»
|Чебоксары
|503 246
|47
|ООО «Агрохранение»
|Цивильск
|494 075
|48
|ООО «Теко-систем»
|Чебоксары
|492 014
|49
|ООО «Строительная компания «Благо»
|Чебоксары
|490 167
|50
|ООО «Строительная компания «Топаз»
|Чебоксары
|470 039
|51
|ООО «Минс Энерго Групп»
|Чебоксары
|464 898
|52
|СПКК «Советское-Согласие»
|Чебоксары
|453 548
|53
|ООО «Родос»
|Канаш
|443 235
|54
|ООО «Статус»
|Чебоксары
|423 642
|55
|ООО «Чеботрактсервис»
|Чебоксары
|416 708
|56
|ООО «Энергетические фасадные системы»
|Чебоксары
|406 852
|57
|ООО «Коралл»
|Чебоксары
|403 912
|58
|ООО «Торговый дом «ГОСТ Молоко»
|Чебоксары
|392 166
|59
|ООО «Ремонт жилищных коммуникаций города Шумерля»
|Шумерля
|374 298
|60
|ООО «ГенезисТайм»
|Чебоксары
|358 521