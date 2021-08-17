Неаполь, Италия, 17 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Нападающий итальянского футбольного клуба «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 17 августа сообщает Italy24News.

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По информации источника, «Наполи» был готов отпустить Инсинье в «Зенит» за €30 млн, но футболист отказался от перехода. При этом российский клуб предлагал ему зарплату в размере €8 млн в год.

В сезоне 2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 11 голевых передач. В составе сборной Италии он стал победителем Евро-2020.