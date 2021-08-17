Кызыл, 17 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Руководству государственного предприятия «УК ТЭК-4» в Туве объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с невыплатой зарплаты работникам. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что на 1 августа предприятие задолжало 163 работникам 3,6 млн рублей. В связи с этим прокурор Кызыла внёс представление руководителю, после чего была погашена задолженность за июнь в размере 2,7 млн рублей.

«За невыплату работникам заработной платы в установленный срок прокурором г. Кызыла в отношении руководителя ГУП РТ «УК ТЭК-4» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ», — отметили в прокуратуре.

13 августа исполняющий обязанности прокурора Тувы Сергей Дябкин объявил предостережение гендиректору предприятия Саину Седипу. Прокуратура также взяла под контроль полное погашение задолженности по зарплате.