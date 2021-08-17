Ижевск, 17 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 17 августа провели 1 486 389 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3611 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6145 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 12 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 12 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1382 человек.

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