Воронеж, 17 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Прокуратура Коминтерновского района Воронежа отказалась от иска о закрытии приюта для бездомных людей. Об этом сообщили в благотворительной организации «Рассвет» по итогам заседания суда 16 августа.

Алексей Штерн. Бомж

«В июле прокуратура Коминтерновского района провела проверку в данном доме и обнаружила нарушения по противопожарной системе. Предписания об устранении выявленных нарушений, к сожалению, выдано не было, а сразу направлен иск в суд о закрытии приюта для бездомных людей. Когда дело закрытия приюта обрело резонанс (большое количество публикаций в СМИ, письма поддержки и т.д.), управа Коминтерновского района оказала помощь бездомным людям данного приюта, предоставив во временное пользование несколько квартир в доме 15 по улице Дружинников (здание бывшего реабилитационного центра «Назорей»). На какой срок даны квартиры нам не известно и что будет с людьми в случае если вдруг их соберутся выгнать, не понятно…» — говорится на странице организации в соцсети.

На данный момент приют на 45 стрелковой дивизии, к состоянию которого и были претензии у прокуратуры, закрыт, прокуратура отозвала исковое заявление.

Активисты надеются, что выделенное жилье будет закреплено как убежище для бездомных, и в итоге люди не окажутся на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура сообщила о массе нарушений, выявленных при проверке приюта, в том числе — отсутствии автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения, отсутствии эвакуационных выходов.

Приют «Луч» для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, работает с 2014 года, существует на пожертвования и работают в нём добровольцы. Он вмещает 18 человек, сегодня является единственным приютом для бездомных людей в городе Воронеж. Помещение приюта, к которому имела претензии прокуратура, — жилой дом, арендованный физическим лицом, сам приют юрлица не имеет.