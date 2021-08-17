Саратов, 17 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Саратовской области планируют усилить поддержку молодых семей. Как заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин, складывающаяся демографическая ситуация требует принятия новых решений по поддержке этой категории жителей.

Семья

В настоящее время количество зарегистрированных браков в Саратовской области в 2 раза больше, чем число рожденных первенцев, привел статданные вице-губернатор. Несмотря на то, что на федеральном уровне семьям с детьми оказываются беспрецендентные меры поддержки, на региональном уровне их можно усилить, заявил Бусаргин.

«Поручил профильным структурам проработать предложения по льготам для семей на 1 и 2 ребенка. Особое внимание необходимо уделить жителям села. Работа предстоит большая, но игнорировать это направление нельзя», — подчеркнул председатель правительства Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 2021 года региональным материнским капиталом, установленным в размере 111 730,74 рублей, воспользовались 984 семьи. С этого года возможности использования регионального материнского семейного капитала расширили. Теперь его можно направить на строительство индивидуального жилищного объекта с привлечением строительной организации и индивидуальных предпринимателей. Также региональной выплатой можно гасить долг по кредитам и займам, полученным на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья.

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