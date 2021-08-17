Ижевск, 17 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 12 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 12 летальных случаев.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Скончались женщины в возрасте 66, 70, 76, 84, 91 и 92 лет, а также мужчины в возрасте 58, 60, 72, 74, 85 и 86 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1382 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа в регионе выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 213 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 445 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6658 жителей.

Читайте также: Прирост носителей коронавируса в Удмуртии достиг 215 человек