Тюмень, 17 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Тюменской области для населения рост коммунальных тарифов ограничен, и ежегодно не превышает индекса инфляции. Об этом заявил глава региона Александр Моор на прямой линии 17 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

В первом полугодии 2021 года, по словам Моора, рост тарифов по отношению к декабрю 2020 года был нулевым, во втором полугодии 2021 года рост по отношению к декабрю 2020 года составил 3,4%.

Разница тарифов в городе Тюмени, в Тобольске или Ишиме обусловлена тем, что тариф устанавливается для каждой ресурсоснабжающей организации отдельно.

«На тариф влияет множество факторов. Это объём оказанных услуг, какое используется оборудование — энергоёмкое или наоборот, протяжённость сетей, их состояние, зарплата специалистов. И поэтому в каждом муниципалитете и для каждой организации они могут быть разными. Чем больше объём оказания услуг, тем меньше затрат на единицу этих услуг. Поэтому в городе Тюмени, где большой объём оказания коммунальных услуг, тариф, действительно, меньше, чем в других муниципалитетах области», — пояснил глава региона.

Что касается более высоких тарифов в новостройках, по сравнению с другими домами, то данное неравенство планируется ликвидировать в ближайшее время, отметил Александр Моор.