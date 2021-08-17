Ижевск, 17 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 17 августа выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 213 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 445 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 19 детей в возрасте до 14 лет и 27 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 174 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 35 405 человек. Скончались 1382 человека. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 12 летальных случаев, накануне скончались также 12 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6658 жителей. Из числа получающих лечение 5581 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 1333 человека — в состоянии средней степени тяжести, 304 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 16 августа прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 320 730 человек. Второй компонент препарата получили 243 765 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 9167 человек.

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