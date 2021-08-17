Чита, 17 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в Забайкальском крае немного улучшилась. Как сообщает 17 августа территориальное управление ГУ МЧС РФ, на реках края наблюдается спад уровней воды, который продолжится в ближайшие двое суток.

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

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Вода на пойме сохраняется на реках Аргунь у гидропоста Молоканка и села Аргунск 3−50 см, у села Новоцурухайтуй 81 см, Онон у села Нижний Цасучей 23 см. Поймы рек Чита у города Чита, сел Шишкино и Бургень освободилось от воды.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшими в результате природной стихии в районах Забайкалья признаны 13 968 человек, из которых от третьей волны паводка — 9 350 граждан. Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей оказана 12 931 жителю региона.