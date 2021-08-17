Выбран новый депутат городской думы Екатеринбурга
Екатеринбург, 17 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Директор детской школы искусств № 5 в Екатеринбурге Надежда Воробьёва получит мандат депутата городской думы. Такое решение приняли в свердловском отделении «Единой России».
Sverdlovsk.er.ru
Надежда Воробьёва
Воробьёвой перейдёт место, освободившееся после смерти депутата Галины Арбузовой. Арбузова возглавляла в гордуме комиссию по образованию, спорту и молодёжной политике.
В партии отметили, что Воробьёва посвятила часть своей жизни сферам образования и культуры. «Мы с коллегами считаем, что её опыт будет полезен городу», — считает глава отделения Виктор Шептий.
Как сообщало ИА REGNUM, перед смертью Галина Арбузова болела COVID-19.