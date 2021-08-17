Куала-Лумпур, , 10:57 — REGNUM Председатель палаты представителей Малайзии Азхар Азизан Харун попросил членов парламента представить королю имя нового кандидата в премьер-министры не позднее 18 августа, сообщает CNN Indonesia.

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Парламент должен представить список кандидатов после того, как премьер-министр Мухиддин Ясин ушел в отставку. В настоящее время Мухиддин Ясин занимает должность временного премьер-министра Малайзии.

Общественности стали известны имена политиков, которые могут стать преемниками Мухиддина Ясина на посту премьер-министра. Один из кандидатов — Исмаил Сабри Яакоб, который занимал пост заместителя премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, новости о планах Мухиддина Ясина уйти в отставку пришли после того, как он потерял большинство в парламенте из-за распрей внутри правящей коалиции.

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