Уфа, 17 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. 289 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 52 879 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с вирусом 48 305 человек, в том числе 307 человек победили инфекцию в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в республике прививки от COVID-19 получили 1 062 425 человек, а завершили вакцинацию 857 645 человек. За прошедшие 24 часа в республике скончались 12 пациентов с COVID-19, а всего в регионе умерло 929 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 августа в республике за сутки выявили 290 новых носителей коронавируса.