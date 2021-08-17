Сеул, , 11:12 — REGNUM Официальный Сеул внимательно следит за тем, как Пхеньян реагирует на совместные военные учения Южной Кореи и США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

В министерстве напомнили, что после начала учений северокорейская сторона хранит молчание, несмотря на то, что до их начала Пхеньян бурно реагировал на все сообщения о подготовке учений.

Напомним, что 16 августа военные США и Южной Кореи приступили к командно-штабным учениям, которые пройдут в формате компьютерного моделирования на протяжении девяти дней.

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