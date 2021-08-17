Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Сотрудник комитета по транспорту Петербурга, в ведение которого недавно были переданы полномочия по фиксации и оформлению нарушений правил парковки в городе, был сбит нарушителем в центре Петербурга. Злоумышленник скрылся.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Наезд

Как сообщает «Фонтанка», на 47-летнего специалиста отдела по центральным районам управления по выявлению административных правонарушений комитета по транспорту у дома 5 по Гончарной улице во время оформления протокола о нарушении парковки умышленно наехал водитель автомобиля Hyundai Solaris.

Инспектор получил легкие телесные повреждения и сотрясение головного мозга, ему оказали помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение. Полиция ведет поиски злоумышленника и его транспортного средства.

Напомним, административный штраф за нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств в Петербурге составляет 3000 рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. В течение 20 дней штраф можно оплатить с 50% скидкой. Стоимость услуги по перемещению транспортного средства на штрафстоянку составляет 3004 руб., оплатить ее можно в момент получения автомобиля.