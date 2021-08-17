Омск, 17 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 385 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 67 829 носителей SARS-CoV-2. За сутки выздоровели 302 жителя Омской области, за всё время — 49 176.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в регионе было подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 158 человек.