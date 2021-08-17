Колорадо, США, 17 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Австралийская компания Redarc представит в США автодом Toyota Tacoma Camper. Об этом сообщает портал Motor1.

Motor1 Toyota Tacoma Camper от Redarc

Дебют новинки состоится на выставке Overland Expo Mountain West в Ловеланде (штат Колорадо, США), которая пройдет с 27 по 29 августа.

Главной особенностью модели является изготовленный на заказ навес Mits Alloy, в котором находится электрическая система Redarc. Система состоит из двух батарей ёмкостью 120 Ач, управление которыми осуществляется с помощью дисплеев Redarc RedVision.

Toyota Tacoma Camper также получила колеса TRD Off-Road, «обутые» в шины Falken WildPeak AT3 265 / 75R16. Модель обладает большим дорожным просветом за счет 1,5-дюймового комплекта Icon Leaf. Также в список оборудования входят задние подушки безопасности DayStar.

Кроме того, кемпер комплектуется лебедкой Warn VR 10-S, багажником на крыше Front Runner со светодиодами, передним бампером CBI Covert и 30-дюймовой световой балкой.

Напомним, компания Toyota может представить Land Cruiser Prado нового поколения летом 2022 года.

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