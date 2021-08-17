Ставрополь, 17 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от осложнений после заражения коронавирусом 14 человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции достигло 2046. Такие данные привел утром 17 августа губернатор края Владимир Владимиров.

Пациент

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«Медицина, к сожалению, не всесильна. За прошедший день вирус нанёс ещё несколько смертельных ударов. Скончались 14 человек с коронавирусной инфекцией. Их родным — глубокие соболезнования», — написал глава субъекта РФ на свое странице в соцсети Instagram.

Владимиров напомнил, что рост случаев смерти среди пациентов с COVID-19 говорит о серьёзной опасности, которую представляет это заболевание, и еще раз призвал привиться от коронавируса. По его данным прививку сделали уже 612 тыс. жителей края.