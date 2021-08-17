Горно-Алтайск, 17 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Алтай организовала проверку после публикации видеоролика в соцсетях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, на кадрах видны пасущиеся на полигоне твёрдых коммунальных отходов лошади.

Цитата из видео в сообществе Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте» Лошади на свалке в Республике Алтай

Видео было опубликовано подписчиками сообщества в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время сотрудники прокуратура устанавливают место, где были сняты кадры.

«При установлении будет проведена проверка, дана юридическая оценка и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.