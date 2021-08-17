Варшава, , 10:51 — REGNUM 16 августа министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью агентству Baltic News Service (BNS) призвал руководство Литвы учитывать потребности учащихся представителей польского меньшинства в рамках проходящей в этой республике реорганизации системы образования.

«Сохранение образования на польском языке в Литве остается для Варшавы одним из главных приоритетов в отношениях с Вильнюсом. Мы не намерены что-то указывать Литве, но подчеркиваем, что им необходимо учитывать ожидания местных органов власти и местных национальных общин, в том числе польской», — заявил дипломат.

Збигнев Рау также напомнил в интервью, что глава литовской дипломатии Габриелиус Ландсбергис сообщил о подготовке законопроекта, призванного решить вопрос написания фамилий. «Поймите, это чрезвычайно важно для самоидентичности литовских поляков. Я могу привести пример. В 1996 году я приехал в Вильнюс для участия в научной конференции и был немного удивлен, увидев свое имя. Знаете, как оно было написано? «Збигневас Равас». Поэтому я прекрасно понимаю, как чувствуют себя поляки в Литве, которые не могут правильно записать свою фамилию», — отметил глава польской дипломатии.

Министр также подчеркнул, что представители польского национального меньшинства в Литве являются «лояльными государству гражданами», поэтому правительство должно позаботиться о соблюдении их прав.