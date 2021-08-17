Иркутск, 17 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального ГУ МЧС РФ, 17−18 августа местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. 17 августа в южных и ночью в северо-восточных районах местами пройдут сильные дожди, ливни.

Дождь

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По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 17 августа в северо-восточных районах, горах южного Прибайкалья и днём в южных районах прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди.

18 августа небольшие, ночью местами умеренные дожди, в северных районах ночью местами небольшие дожди, ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. 17−18 августа на левобережных притоках реки Ангары ожидается повышение уровней воды на 10−50 см, на реках Лене, Киренге — колебание уровней воды в пределах 5−10 см, на реке Витим продолжится понижение уровня воды на 70−140 см. Повышения отметок уровней воды выше критических не прогнозируется.

С 17 по 19 августа высокие классы пожароопасности в лесах установятся в Усть-Илимском, Братском, Чунском, Жигаловском, Эхирит-Булагатском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске 2 августа выпало 46 мм осадков — при месячной норме 96 мм.

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