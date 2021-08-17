Москва, 17 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по ситуации на Амурском судостроительном заводе, сообщает 17 августа сайт правительства России.

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«Минпромторгу, Минобороны и Минфину совместно с правительством Хабаровского края поручено проанализировать экономическую ситуацию на заводе и представить в правительство предложения по финансовому оздоровлению предприятия», — рассказали в правительстве.

Срок исполнения поручения — до 29 сентября. К этой же дате нужно рассмотреть вопрос переноса сроков завершения строительства многофункционального аварийно-спасательного судна MPSV06 и изменение цены государственного контракта по данным работам.

Также поручено проработать вопрос включения в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса» мероприятий по строительству транспортно-спусковому доку и реконструкции гидротехнических сооружений для последующего финансирования работ.

Уточняется, что поручения даны по итогам поездки Мишустина в Хабаровский край.