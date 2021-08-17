Тбилиси, 17 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Грузии с 17 августа становится обязательным ношение защитных масок в любых общественных местах, в том числе на улицах. Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

(сс) AlexChirkin Маска

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«С сегодняшнего дня во внутренних и на открытых пространствах обязательным становится использование маски. Мы считаем, что с учётом сегодняшней эпидситуации, это будет одним из самых важных и эффективных средств», — сказала Тикарадзе.

Ранее маски предписывалось носить в общественном транспорте, в помещениях, а на улицах только при большом скоплении людей. Штраф за нарушение масочного режима — 20 лари (около $6). При повтором нарушении сумма штрафа может удвоится.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Грузии сообщили о 6208 выявленных случаях заражения коронавирусом. Это является «рекордом» для страны за время пандемии.